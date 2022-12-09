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На Западе больше нет героев, заявил Медведев
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В России много героев, которыми гордятся, на Западе таких уже нет, заявил зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Политик поздравил россиян с Днем героев Отечества,... ПРАЙМ, 09.12.2022
общество , экономика, новости, дмитрий медведев, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В России много героев, которыми гордятся, на Западе таких уже нет, заявил зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев.
Политик поздравил россиян с Днем героев Отечества, подчеркнув, что таких "Героев", которыми гордятся и которых помнят, в стране много.
"А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", — подчеркнул Медведев.
Герои с большой буквы, с которых россияне берут пример, обеспечивают государству силу и победы, заключил зампред Совбеза страны.