МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В России много героев, которыми гордятся, на Западе таких уже нет, заявил зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Не все страны переживут "потолок" цен на нефть, заявил Медведев

Политик поздравил россиян с Днем героев Отечества, подчеркнув, что таких "Героев", которыми гордятся и которых помнят, в стране много.

"А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", — подчеркнул Медведев.

Герои с большой буквы, с которых россияне берут пример, обеспечивают государству силу и победы, заключил зампред Совбеза страны.