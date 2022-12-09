Минтруд: роста безработицы в России не ожидается, есть спрос на рабочую силу
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Роста безработицы в России не ожидается, так как есть большой спрос на рабочую силу, сообщил РИА Новости директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.
"Мы как Минтруд роста безработицы не ожидаем, так как очень большой спрос на рабочую силу, главным образом, конечно, спрос сейчас на рабочие профессии, их очень много", — сказал Кирсанов.
Он добавил, что на портале Минтруда сейчас больше двух миллионов вакансий при том, что зарегистрированных безработных меньше 600 тысяч.
По его словам, эти показатели позволяют сказать, что в ближайшее время роста безработицы не будет.
https://1prime.ru/society/20221209/839122163.html
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