МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Роста безработицы в России не ожидается, так как есть большой спрос на рабочую силу, сообщил РИА Новости директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов. Путин сообщил о снижении безработицы в ЕАЭС

"Мы как Минтруд роста безработицы не ожидаем, так как очень большой спрос на рабочую силу, главным образом, конечно, спрос сейчас на рабочие профессии, их очень много", — сказал Кирсанов.

Он добавил, что на портале Минтруда сейчас больше двух миллионов вакансий при том, что зарегистрированных безработных меньше 600 тысяч.

По его словам, эти показатели позволяют сказать, что в ближайшее время роста безработицы не будет.