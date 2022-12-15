МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, пишет в среду издание Foreign Policy. ООН ожидает достижения рекордного уровня мировой торговли по итогам года

Согласно его данным, Коэн и Уилсон заявили, что проводимая Россией специальная военная операция "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от американской администрации "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ в ООН". Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".

Как отмечает само Foreign Policy, подобного рода резолюция носит скорее символический характер и свидетельствует о царящих в конгрессе США настроениях, однако не является обязательной к исполнению для Белого дома.

После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН. Согласно уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.