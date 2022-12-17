Англичане злобно высмеяли Зеленского, решившего выступить перед финалом ЧМ
Читатели Daily Mail злобно высмеяли Зеленского, решившего выступить перед финалом ЧМ в Катаре
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Читатели британского издания The Daily Mail бурно отреагировали на сообщение о том, что международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре.
Пользователь с ником old sweat отметил: "Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам".
"Этот клоун не сдается", — констатировал комментатор justmoosing.
С ним согласилась LydiaTeapot: "Нет причин (для выступления с видеообращением — прим. ред.) Кем он себя считает!"
А комментатор Hmmmm издевательски пожалел президента: "Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях".
Пользователь с ником opionatedknob похвалил футбольную федерацию: "На этот раз молодцы, ФИФА".
С ним согласился lazytocook: "ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром".
https://1prime.ru/society/20221217/839211222.html
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