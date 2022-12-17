МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Читатели британского издания The Daily Mail бурно отреагировали на сообщение о том, что международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре. Катар заинтересовался заводом "Лукойла" на Сицилии, сообщили СМИ

Пользователь с ником old sweat отметил: "Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам".

"Этот клоун не сдается", — констатировал комментатор justmoosing.

С ним согласилась LydiaTeapot: "Нет причин (для выступления с видеообращением — прим. ред.) Кем он себя считает!"

А комментатор Hmmmm издевательски пожалел президента: "Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях".

Пользователь с ником opionatedknob похвалил футбольную федерацию: "На этот раз молодцы, ФИФА".

С ним согласился lazytocook: "ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром".