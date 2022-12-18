Американский политик призвал судить Байдена, Блинкена, Салливана и Нуланд
Член демпартии США Янг призвал судить Байдена, Блинкена, Салливана и Нуланд за геноцид в Донбассе
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд должны судить за убийство мирного населения в Донбассе, написал в Twitter Американский политик и член демократической партии Джефф Янг.
Ранее Блинкен, поздравляя жителей страны с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека, заявил, что такими правами должны обладать все люди на планете. В ответ на эту реплику Янг назвал его военным преступником, который помогает правительству США и НАТО убивать мирных жителей ДНР и ЛНР.
Он написал: "Вас должны судить за военные преступления и упечь в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. То же самое для Джейка Салливана, Виктории Нуланд и президента Джо Байдена".
https://1prime.ru/society/20221218/839215694.html
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