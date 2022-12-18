МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Французские пользователи сети возмутились заявлением президента Эммануэля Макрона о санкциях в отношении России, которое глава Пятой республики опубликовал в Twitter. Свои оценки они оставили в комментариях под записью политика, передает Lenta.ru. Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев в энергоснабжении

Пользователь @mikweezz, комментируя высказывание Макрона о девятом пакете санкций Евросоюза, задался вопросом, знают ли россияне о предыдущих восьми пакетах. Его поддержал @marc_vanguard, который саркастически отметил, что политика Макрона заключается в наборе санкций, накладываемых на граждан Франции. А комментаторы @BmtEsteban и @clement_helart посоветовали президенту уделять больше времени проблемам лишившихся работы французских работников и борьбе с криминалом в сфере бизнеса.

По мнению @MTshieja, Макрон не способен исполнять обязанности президента, потому что его больше волнует Украина, чем перебои в энергоснабжении в самой Франции. По его словам, даже традиционно лояльные Парижу африканские государства сегодня отказываются поддерживать политику Макрона.

При этом @1Trepliev предложил в качестве действенной меры в отношении России сжечь французские банки.

Дальше всех в критике президента зашел @Ritsar_Drakona, который потребовал судить Макрона за измену. "Худший президент Пятой республики. У нас уже были болванчики во власти, но нынешняя ситуация просто беспрецедентна и играет на руку врагам Франции", — заключил комментатор.