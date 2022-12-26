МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Журнал Newsweek опубликовал подборку самых крупных ляпов, допущенных в 2022 году президентом США Джо Байденом. Байден заявил, что передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

— В марте американский лидер перепутал украинцев и иранцев. В начале июля входе выступления он прочитал вслух инструкции в телесуфлере: "Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение".

Случались и невербальные ляпы. Так, в середине июля во время визита в Саудовскую Аравию Байден и наследный принц Мухаммед бин Салман вместо рукопожатия стукнулись кулаками — вскоре это приветствие было названо "позорным".

В конце сентября президент США на пресс-конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что еще в августе она погибла в автокатастрофе. А в конце октября после выступления в Питтсбурге Байден, как пишет Newsweek, "похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену".

В том же октябре он оговорился и назвал вице-президента США Камалу Харрис "великим президентом". В конце же месяца президент перепутал число штатов в составе США, вместо 50 указав 54. А последнюю из представленных изданием ошибок Байден совершил в ноябре во время саммита АСЕАН, когда поблагодарил за организацию форума премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где проходила встреча.