МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. Госдолг Украины на конец ноября составил 83,1 процента к ВВП

В соответствии с принятым в минувший четверг документом власти Украины получают право выписывать штрафы и прекращать деятельность любого СМИ, если им по тем или иным причинам не удовлетворяет контент.

В этой связи пользователь Twitter Джин Цешевски выразил свое разочарование: "Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик", — написал.

Комментатор Линда Томас, со своей стороны, отметила: "А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру".

Шон Мерфи выдвинул требование: "Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине".

"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — резюмировал другой комментатор.