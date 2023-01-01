2023-01-01T04:57:00+03:00
2023-01-01T05:00:38+03:00
2023-01-01T04:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230101/839373678.html
На Западе назвали Зеленского коррупционером из-за закона "О медиа"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности СМИ. Об этом сообщает РИА Новости. В соответствии с принятым в... ПРАЙМ, 01.01.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, twitter, комментарии, владимир зеленский, закон, сми, ограничения
https://1prime.ru/images/83731/04/837310412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83731/04/837310412.jpg
https://1prime.ru/images/83731/03/837310348.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83731/03/837310348.jpg
https://1prime.ru/images/83731/03/837310335.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83731/03/837310335.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221227/839322154.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter раскритиковали решение президента Владимира Зеленского принять новый закон о деятельности СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
В соответствии с принятым в минувший четверг документом власти Украины получают право выписывать штрафы и прекращать деятельность любого СМИ, если им по тем или иным причинам не удовлетворяет контент.
В этой связи пользователь Twitter Джин Цешевски выразил свое разочарование: "Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик", — написал.
Комментатор Линда Томас, со своей стороны, отметила: "А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру".
Шон Мерфи выдвинул требование: "Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине".
"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", — резюмировал другой комментатор.