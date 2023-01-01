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В США обвинили Байдена в создании угрозы национальной безопасности
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Физическое и когнитивное состояние президента США Джозефа Байдена представляет угрозу национальной безопасности, написала в статье для The Federalist обозреватель Джордан Бойд... ПРАЙМ, 01.01.2023
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Физическое и когнитивное состояние президента США Джозефа Байдена представляет угрозу национальной безопасности, написала в статье для The Federalist обозреватель Джордан Бойд.
Назвав американского лидера "машиной по производству ляпов", Бойд заявила, что глава Белого дома "практически каждый раз, как открывает рот", подвергает страну риску.
Также обозреватель отметила, что оговорки, ошибки и курьезные ситуации, в которые попадает Байден уже давно стали трендами в соцсетях.