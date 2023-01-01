МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Физическое и когнитивное состояние президента США Джозефа Байдена представляет угрозу национальной безопасности, написала в статье для The Federalist обозреватель Джордан Бойд. Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

Назвав американского лидера "машиной по производству ляпов", Бойд заявила, что глава Белого дома "практически каждый раз, как открывает рот", подвергает страну риску.

Также обозреватель отметила, что оговорки, ошибки и курьезные ситуации, в которые попадает Байден уже давно стали трендами в соцсетях.