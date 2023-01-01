МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Жители города Остин, штат Техас крайне негативно оценили работу президента Джо Байдена в уходящем 2022 году, сообщает телеканал Fox News. Очень многие остались недовольны результатами деятельности администрации на экономическом направлении и в целом не заметили конкретных достижений за последний год; лишь малая часть опрошенных отметила важность работы Байдена с темой студенческих долгов, а также факт объединения союзников для поддержки Украины, говорится в репортаже. "Слабое звено". США могут остаться без электричества на годы

Так, один из опрошенных ответил на вопрос "Как я оцениваю работу Джо Байдена в уходящем году?" словами "это ниже двойки!".

"Я ставлю ему три, да, тройку", — заметил еще один респондент.

"Ну, скажем так, все не очень-то хорошо. Скорее всего, поставлю двойку", — заявил третий.

"Двойка с минусом!" — согласился с ним четвертый американец.

"Я разочарован состоянием нашей экономики. Инфляция, действительно, весьма высокая", — отметил еще один респондент.

"Каждый раз, когда кто-либо подвергает сомнению его действия, он реагирует весьма пренебрежительно: "Вот тут видны улучшения! А эта проблема существовала еще до моего прихода!" Создается ощущение, что ничего не делается для того, чтобы напрямую решать проблемы", — с возмущением заявил шестой опрошенный.



"Он беспокоится о границах других государств, о границах Украины, но его совсем не заботят границы Соединенных Штатов. Меня это ужасает", — признался седьмой респондент. В США перечислили ужасные последствия поддержки Украины



"Байден неуклюже подбирает слова, теряется посреди предложения, не может четко аргументировать что-либо. Он смеется и мямлит в ответ на очень серьезные вопросы", — сказала еще одна американка.

"Я знал, что все будет плохо, но я не ожидал, что настолько! Да, я разочарован в Байдене и его администрации, в некоторых избирателях тоже. Быть американцем — значит иметь свой голос. Но чтобы президент так плохо работал — я ничего подобного никогда не видел", — подытожил последний опрошенный.