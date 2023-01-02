МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Зрители американского телеканала CBS подвергли критике Джо Байдена за его интервью во время новогоднего отдыха на Виргинских островах. СМИ: британцы столкнулись с ужасающей реальностью

Американский президент сказал, что "смотрит в будущее с уверенностью", но пользователи соцсетей резко отреагировали на его оценку происходящего.

"Я никогда не был настолько оптимистично настроен в отношении Америки за всю свою карьеру. Мы самая уникальная страна в мире. Мы — результат возможностей", — отметил Байден.

По мнению пользователей, американский лидер чересчур легко относится к происходящему в мире и стране.

"Америка уникальна, это да: этически разобщенная и морально опустошенная. Я стану оптимистом, когда Джо и его преступная администрация испарятся", — считает юзер Jimmy Mack.

"Пока Джо Байден находится в Белом доме, я не буду оптимистичен относительно состояния США. Только плохое происходило с того момента, как он пришел к власти", — заявил Vantage Point. "Просто невыносимо!" Немцы в ярости из-за новогодней речи главы Минобороны

"Как человек, который на первое место ставит другие страны, Байден, разумеется, настроен оптимистично по поводу Америки", — с иронией написал пользователь DarkDays.

"Сегодня я получил два электронных письма. Мой интернет подорожает на 33 процента, хранилище — на 25 процентов, то ли еще будет! Хотел яиц на завтрак, но десяток стоит пять долларов. С чего мне быть оптимистом?" — констатировал некто A P.

"Зато вот Украину спасаем", — ответил ему Icarium S.

В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Так, в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.