МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российскому автомобилисту зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки, сообщил в беседе с радио Sputnik член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов. РСА предложил увеличить штраф за вождение автомобиля без ОСАГО



Он отметил, что средства автоматической фотовидеофиксации обычно не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога покрыта снегом.

"Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения", — заявил Холодов.

Но если штраф все-таки назначен, то у автолюбителя, как подчеркивает Холодов, есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление о штрафе.

"Особенно, если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно", — добавил автоэксперт.