В МЧС объяснили водителям, как выжить в аномальные морозы
В МЧС водителям дали рекомендации, как выжить в аномальные морозы
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в пути пункты обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — говорится в сообщении.
Отмечается, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева.
"В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования", — добавили в главке МЧС.
Спасатели порекомендовали в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений "101".
https://1prime.ru/society/20230110/839424974.html
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