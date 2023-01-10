МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в пути пункты обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области. Аномальные морозы грозят авариями в четырех федеральных округах

"Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева.

"В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования", — добавили в главке МЧС.

Спасатели порекомендовали в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений "101".