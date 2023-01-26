МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп показали худшие рейтинги одобрения во второй год работы среди глав государства периода после Второй мировой войны, но у бывшего американского лидера поддержка росла, а нынешний рекордно потерял ее, сообщает социологическая служба Gall Up. СМИ: Трамп пытается усилить контроль над партией через проблему госдолга

"Рейтинг одобрения Байдена в продолжение второго года на посту в среднем был на уровне 41%, среди президентов периода после Второй мировой войны хуже этот показатель был только у Трампа — 40,4%", — сообщает социологическая служба.

В сообщении говорится, что по сравнению с первым годом рейтинг одобрения работы Байдена упал почти на 8%. Во второй год, отмечается, для президентов типично показывать худшие результаты, но у Байдена снижение рейтинга было одним из самых значительных среди глав США за последние 80 лет, хуже показатели между первым и вторым годом были только у Барака Обамы, который потерял почти 10% от 57,2% поддержки в первый год работы. Рейтинг Трампа во второй год вырос по сравнению с первым, говорится в сообщении.

Социологи анализировали показатели одобрения по опросам в течение года.

20 января прошло два года с момента вступления Байдена в должность — половина его президентского срока. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост в 2024 году и в предстоящую субботу проведет первое мероприятие с момента заявления о намерениях. Байден говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально. Как сообщил ранее Emerson College по итогам собственного опроса, Трамп бы выиграл выборы против Байдена, однако перевес в его пользу среди респондентов не превышал статистической погрешности.