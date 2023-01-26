МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Уже по меньшей мере 24 госслужащих подали жалобы на британского вице-премьера и по совместительству министра юстиции Доминика Рааба из-за его неподобающего поведения, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Работники Amazon в Британии впервые выйдут на забастовку, пишут СМИ

Как отмечается, источники утверждают, что общее число заявителей может быть больше 30.

"Доминик Рааб столкнулся с гораздо более широким расследованием травли, чем первоначально предполагалось: по меньшей мере 24 государственных служащих подали официальные жалобы против него", — говорится в сообщении газеты.

Источники издания в правительстве полагают, что масштабы расследования и серьезность некоторых обвинений означают, что вице-премьеру будет сложно сохранить свой пост.

Как отмечают издание, некоторые из подавших жалобы упоминали в своих заявлениях, что в результате предполагаемого поведения Рааба чувствовали себя физически плохо перед собраниями, плакали, а также испытывали суицидальные мысли.

В ноябре 2022 года телеканал Sky News сообщал, что премьер Британии Риши Сунак одобрил запрос Рааба на независимое расследование официальных жалоб, тогда их было три. В декабре их количество увеличилось до восьми.

Ранее британские СМИ отмечали, что ситуация обостряется не только вокруг Рааба, но и вокруг самого премьер-министра. В случае подтверждения обвинений в адрес Рааба ему может грозить увольнение, однако Сунак также может попасть под шквал критики и недоверия, если откажется сменить вице-премьера.

До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния.

Некоторые из них плакали на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.