МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральное приложение для фиксации нарушений водителями ПДД с помощью телефона "Народный инспектор" будет готово в 2024 году, передает Autonews.ru. Камеры видеофиксации помогут штрафовать за выброс мусора из автомобилей

Сообщается, что сервис предоставит каждому зарегистрированному в системе гражданину возможность фиксировать нарушения ПДД на телефон, и на основании этих данных водителям будут выписывать штрафы.

По данным Autonews.ru, приложение должно быть готово к работе уже в первом квартале 2024 года.

В соответствии с техзаданием, которое предстоит выполнить IT-компании "Программный продукт", пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД:

— нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку;

— размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования парковками;

— парковка на пешеходных переходах;

— парковка на территории, занятой зелеными насаждениями;

— парковка на велодорожке;

— парковка в местах стоянки такси;

— парковка на местах для электромобилей;

— парковка в зоне действия знака "Пешеходная зона";

— парковка на местах для инвалидов;

— парковка на тротуарах;

— остановка в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Время действия".

Также граждане смогут фиксировать нарушение "Опасное вождение". Пока такой статьи в КоАП нет, поэтому фиксация будет происходить по требованиям ст. 12.14 КоАП "Нарушение правил маневрирования".

Помимо этого, с помощью телефона можно будет зафиксировать, как водитель проезжает по сплошной разметке и выезжает за стоп-линию.