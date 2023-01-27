СМИ: в 2024 году водителей начнут штрафовать по фотографиям в телефоне "Народный инспектор"
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральное приложение для фиксации нарушений водителями ПДД с помощью телефона "Народный инспектор" будет готово в 2024 году, передает Autonews.ru.
Сообщается, что сервис предоставит каждому зарегистрированному в системе гражданину возможность фиксировать нарушения ПДД на телефон, и на основании этих данных водителям будут выписывать штрафы.
По данным Autonews.ru, приложение должно быть готово к работе уже в первом квартале 2024 года.
В соответствии с техзаданием, которое предстоит выполнить IT-компании "Программный продукт", пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД:
— нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку;
— размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования парковками;
— парковка на пешеходных переходах;
— парковка на территории, занятой зелеными насаждениями;
— парковка на велодорожке;
— парковка в местах стоянки такси;
— парковка на местах для электромобилей;
— парковка в зоне действия знака "Пешеходная зона";
— парковка на местах для инвалидов;
— парковка на тротуарах;
— остановка в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Время действия".
Также граждане смогут фиксировать нарушение "Опасное вождение". Пока такой статьи в КоАП нет, поэтому фиксация будет происходить по требованиям ст. 12.14 КоАП "Нарушение правил маневрирования".
Помимо этого, с помощью телефона можно будет зафиксировать, как водитель проезжает по сплошной разметке и выезжает за стоп-линию.
https://1prime.ru/society/20230127/839605843.html