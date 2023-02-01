МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новое пособие по рождению и воспитанию ребенка было назначено родителям более чем 2,1 миллиона детей, а также 50 тысячам беременных женщин, сообщили в пресс-службе Соцфонда. Юрист объяснил, кому и на сколько повысят зарплату в этом году

Как отмечается, семьям уже перечислили свыше 17,5 миллиарда рублей.

Единое пособие появилось в России с 1 января. Оно объединило в себе выплаты беременным, а также родителям детей в возрасте до трех лет, 3-8 лет и 8-17 лет.

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