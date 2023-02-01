2023-02-01T10:17:48+03:00
2023-02-01T10:17:48+03:00
2023-02-01T10:17:48+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230201/839649605.html
Соцфонд назначил единое пособие родителям более 2,1 миллиона детей
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новое пособие по рождению и воспитанию ребенка было назначено родителям более чем 2,1 миллиона детей, а также 50 тысячам беременных женщин, сообщили в пресс-службе Соцфонда. Как... ПРАЙМ, 01.02.2023
общество , экономика, новости, соцфонд, единое пособие на детей, соцподдержка
https://1prime.ru/images/83559/31/835593189.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83559/31/835593189.jpg
https://1prime.ru/images/83559/31/835593188.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83559/31/835593188.jpg
https://1prime.ru/images/83559/31/835593176.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83559/31/835593176.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230201/839640211.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новое пособие по рождению и воспитанию ребенка было назначено родителям более чем 2,1 миллиона детей, а также 50 тысячам беременных женщин, сообщили в пресс-службе Соцфонда.
Как отмечается, семьям уже перечислили свыше 17,5 миллиарда рублей.
Единое пособие появилось в России с 1 января. Оно объединило в себе выплаты беременным, а также родителям детей в возрасте до трех лет, 3-8 лет и 8-17 лет.
Читайте также:
Выплаты, квартиры и цены. Что ждет россиян в феврале