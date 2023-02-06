Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
Глава AFAD Сезер: число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014
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АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек, разрушены более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
"На данный момент число погибших 1014. Обрушилось 2824 здания", — заявил он журналистам.
Эпицентр случившегося рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение — по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6.
https://1prime.ru/society/20230206/839704433.html
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