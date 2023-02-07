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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Общество
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https://россиясегодня.рф
. В Тихом океане в районе Курильских островов был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Глубина 42 километра,... ПРАЙМ, 07.02.2023
общество , новости, россия, курильские острова, землетрясение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — ПРАЙМ. В Тихом океане в районе Курильских островов был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", — сказано в сообщении учреждения.
Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск).
Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.