ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — ПРАЙМ. В Тихом океане в районе Курильских островов был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека

"Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", — сказано в сообщении учреждения.

Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск).

Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.