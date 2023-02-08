МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясениях в Турции достигло 6234, раненых — 37 011, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны. Власти Турции отложили налоговые обязательства в зоне землетрясения

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее, как отметил глава государства Реджеп Эрдоган, самым сильным с 1939 года. Днем того же дня также произошло землетрясение магнитудой 7,6.

"Шесть тысяч 234 человека погибли и 37 тысяч 11 граждан ранены", передало ведомство данные на утро среды.