Число погибших при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6234 человек утром в среду
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясениях в Турции достигло 6234, раненых — 37 011, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее, как отметил глава государства Реджеп Эрдоган, самым сильным с 1939 года. Днем того же дня также произошло землетрясение магнитудой 7,6.
"Шесть тысяч 234 человека погибли и 37 тысяч 11 граждан ранены", передало ведомство данные на утро среды.
https://1prime.ru/society/20230208/839725855.html
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