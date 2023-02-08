МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в центре Турции, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). МИД заявил, что угроз инфраструктурным проектам в Турции нет

Отмечается, что природная катастрофа зафиксирована в восемь часов 52 минуты по московскому времени в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш — эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 0 километров. Затем последовали еще семь афтершоков магнитудой от 2,5 и до 4,4.

Ранее в понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последним данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, катастрофа унесла жизни 6234 человек, 37 011 человек пострадали.