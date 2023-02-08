Сейсмологи зафиксировали в Турции новое землетрясение
EMSC: землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в центральной части Турции
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в центре Турции, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Отмечается, что природная катастрофа зафиксирована в восемь часов 52 минуты по московскому времени в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш — эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 0 километров. Затем последовали еще семь афтершоков магнитудой от 2,5 и до 4,4.
Ранее в понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последним данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, катастрофа унесла жизни 6234 человек, 37 011 человек пострадали.
https://1prime.ru/society/20230208/839726464.html
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