МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центре Турции, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи зафиксировали в Турции новое землетрясение

Отмечается, что катастрофа произошла в десять часов 48 минут утра по местному временив в 85 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее утром EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 в в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш.