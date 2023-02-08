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В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центре Турции, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Отмечается, что катастрофа произошла в десять часов... ПРАЙМ, 08.02.2023
общество , новости, турция, природные катастрофы, землетрясения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центре Турции, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что катастрофа произошла в десять часов 48 минут утра по местному временив в 85 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Ранее утром EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 в в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш.