МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 7108, 40910 человек пострадали, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны (AFAD). В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Согласно последним данным, природная катастрофа привела к 7108 погибшим и 40 910 раненым, отметили в турецком ведомстве.