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2023
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило семь тысяч
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 7108, 40910 человек пострадали, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны (AFAD). Согласно... ПРАЙМ, 08.02.2023
общество , новости, турция, природные катастрофы, землетрясение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 7108, 40910 человек пострадали, заявили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны (AFAD).
Согласно последним данным, природная катастрофа привела к 7108 погибшим и 40 910 раненым, отметили в турецком ведомстве.