МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в центре Турции, рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Число погибших при землетрясении в Турции превысило семь тысяч

Отмечается, что катастрофа произошла в 37 километрах от города Газиантеп в 13 часов 26 минут по московскому времени. Очаг залегал на глубине двух километров.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.