В центральной части Турции вновь зафиксировали землетрясение
EMSC: землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в центральной части Турции
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в центре Турции, рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Отмечается, что катастрофа произошла в 37 километрах от города Газиантеп в 13 часов 26 минут по московскому времени. Очаг залегал на глубине двух километров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
https://1prime.ru/society/20230208/839730543.html
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