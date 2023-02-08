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Эрдоган назвал число жертв землетрясений в Турции
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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 8574, пострадавших — 49133, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. "По последним данным, погибли 8754 человека, ранены... ПРАЙМ, 08.02.2023
общество , новости, турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 8574, пострадавших — 49133, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
"По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49133", — отметил он.
Турецкий лидер добавил, что около 6444 зданий были обрушены.
Кроме того, Эрдоган подчеркнул готовность размещать жителей пострадавших районов в отелях Антальи, Аланьи и Мерсина с их согласия.
"Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены", — сказал он.
В понедельник, 6 февраля, в юго-восточной части Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7, ставшее самым сильным с 1939 года, и 7,6.
Президент Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур и чрезвычайное положение до конца месяца в десяти провинциях.