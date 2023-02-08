МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 8574, пострадавших — 49133, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. В центральной части Турции вновь зафиксировали землетрясение

"По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49133", — отметил он.

Турецкий лидер добавил, что около 6444 зданий были обрушены.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул готовность размещать жителей пострадавших районов в отелях Антальи, Аланьи и Мерсина с их согласия.

"Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены", — сказал он.

В понедельник, 6 февраля, в юго-восточной части Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7, ставшее самым сильным с 1939 года, и 7,6.

Президент Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур и чрезвычайное положение до конца месяца в десяти провинциях.