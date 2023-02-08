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В Турции снова зафиксировали землетрясение
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В центре Турции снова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Землетрясение зафиксировали в... ПРАЙМ, 08.02.2023
новости, общество , турция, эвакуация, турецкие авиалинии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. В центре Турции снова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 11.11 по времени UTC (14:11 по московскому времени) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек, заявили в ведомстве.
Согласно сообщению, очаг залегал на глубине одного километра.