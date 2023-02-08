АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. В центре Турции снова зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Эрдоган назвал число жертв землетрясений в Турции

Землетрясение зафиксировали в 11.11 по времени UTC (14:11 по московскому времени) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек, заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, очаг залегал на глубине одного километра.