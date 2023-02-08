МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центре Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). "Турецкие авиалинии" планируют эвакуировать людей из зон землетрясения

По данным ведомства, землетрясение зафиксировали в 11.24 по времени UTC (14:24 по московскому времени), в 38 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.

Очаг залегал на глубине десять километров, добавил центр.

Ранее в среду EMSC фиксировал землетрясения магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от Кахраманмараша, 4,8 в 85 километрах к северо-западу от Кахраманмараша, 4,5 в 37 километрах от Газиантепа и 5,3 от в 58 километрах к северо-западу от Адыямана.