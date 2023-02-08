МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство проработает решение о двух пенсиях для участников спецоперации, а также подготовит новые решения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду. Правительство продлило отсрочку по аренде для мобилизованных бизнесменов

По его словам, добровольцы, ставшие инвалидами в ходе СВО, смогут получать две пенсии. Одна из них — по инвалидности. Кроме того, для таких граждан будут предусмотрены иные компенсации в рамках российского законодательства.

Вдовам ветеранов боевых действий будут выплачивать ежемесячное пособие. Государственная дума уже приняла в первом чтении соответствующую инициативу.

"Готовятся и другие решения, о которых мы сообщим", — сказал Мишустин на заседании Координационного совета при кабмине. Мишустин призвал контролировать расход бюджетных средств на выпуск техники

Российский премьер также сообщил о направлении дополнительных средств на специальные доплаты медикам, находящимся в зоне СВО, и призвал проконтролировать начисление этих средств.

По словам Мишустина, все выплаты участникам спецоперации за декабрь были полностью перечислены их получателям. Координационный совет продолжает держать на контроле этот процесс, добавил он.