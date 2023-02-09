МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. Журналист: Байден решался на подрыв "Северных потоков" более девяти месяцев

"Наблюдайте за мной, — все что я могу сказать. Прошлым вечером я слышал, как люди говорили: "Боже мой, возраст больше не проблема", — сказал Байден в интервью CBS.

Он заявил, что намерен выдвигаться в президенты, хотя и не принял окончательного решения. "Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу", — отметил Байден.

"Я не принял этого решения (выдвигаться в президенты — ред.). У меня есть такое намерение, полагаю, но я еще не принял твердого решения", — добавил американский лидер телеканалу PBS.

Байден и прежде заявлял, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но до сих пор не объявлял об этом официально.

Накануне 80-летний президент США выступал с обращением к конгрессу, в случае участия в выборах на момент их проведения ему будет 82 года, а при победе второй срок он завершит в возрасте 86 лет. Байден уже является старейшим президентом США.