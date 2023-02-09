МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. По последним уточненным данным, один человек погиб при частичном обрушении после взрыва газа пятиэтажки в Новосибирске, еще восемь человек пострадали, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. После взрыва газа в жилом доме в Новосибирске вспыхнул пожар

Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. Сообщалось, что семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов.

"На настоящий момент девять пострадавших, из которых один человек погиб. Восемь человек находятся в состоянии различной степени тяжести", — сказал Орлов, уточнив, что информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом была преждевременной.

"Его спасли врачи 34-й больницы", — сказал он.