Байден по ошибке может начать третью мировую, заявил Медведев
Медведев: "прогрессирующая деменция" не помешает Байдену переизбраться на пост президента
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Деменция не помешает Джо Байдену вновь участвовать в гонке за пост президента США, он может случайно начать третью мировую войну, считает замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США", — прокомментировал политик возможное выдвижение главы Белого дома на второй срок.
Медведев подчеркнул в телеграм, что Байден как президент путал даты и имена, хранил особо секретные документы в гараже, тратил миллиарды на Украину, обвиняя в экономических проблемах Россию, и даже потерялся в собственном офисе.
Американский лидер "может по рассеянности начать третью мировую войну"", — подчеркнул зампред Совбеза России.
Ранее Байден заявлял, что планирует участвовать в выборах 2024 года, несмотря на возраст. Позднее он сообщил, что пока не принял окончательного решения.
https://1prime.ru/society/20230210/839762670.html
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