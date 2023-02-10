МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Деменция не помешает Джо Байдену вновь участвовать в гонке за пост президента США, он может случайно начать третью мировую войну, считает замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Невролог назвала снижающие риск деменции привычки

"Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США", — прокомментировал политик возможное выдвижение главы Белого дома на второй срок.

Медведев подчеркнул в телеграм, что Байден как президент путал даты и имена, хранил особо секретные документы в гараже, тратил миллиарды на Украину, обвиняя в экономических проблемах Россию, и даже потерялся в собственном офисе. Медведев предрек Украине печальную судьбу

Американский лидер "может по рассеянности начать третью мировую войну"", — подчеркнул зампред Совбеза России.

Ранее Байден заявлял, что планирует участвовать в выборах 2024 года, несмотря на возраст. Позднее он сообщил, что пока не принял окончательного решения.