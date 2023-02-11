2023-02-11T02:46:00+03:00
2023-02-11T02:51:56+03:00
2023-02-11T02:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230211/839773134.html
В США исследовали "одну большую слабость" Байдена в политике
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байдена имеет "одну большая слабость" как политик, рассказывает в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс. По словам... ПРАЙМ, 11.02.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, джо байден, сми, состояние
https://1prime.ru/images/83394/64/833946437.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83394/64/833946437.jpg
https://1prime.ru/images/83394/64/833946436.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83394/64/833946436.jpg
https://1prime.ru/images/83394/64/833946424.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83394/64/833946424.jpg
https://1prime.ru/society/20230210/839762670.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байдена имеет "одну большая слабость" как политик, рассказывает в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.
По словам журналиста, слабость Байдена — его ментальное состояние, которое нередко приводит к фиаско публичные выступления президента США.
Апеллируя к мнению профессионального оратора Рика Позняка, Касс указывает, что глава Соединенных Штатов "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто говорит чепуху".
Избиратели настолько сильно обеспокоены возрастом и умственными способностями лидера нации, что выступают против его участия в президентских выборах в 2024 году, заключает журналист.