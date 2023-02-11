МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байдена имеет "одну большая слабость" как политик, рассказывает в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс. Байден по ошибке может начать третью мировую, заявил Медведев

По словам журналиста, слабость Байдена — его ментальное состояние, которое нередко приводит к фиаско публичные выступления президента США.

Апеллируя к мнению профессионального оратора Рика Позняка, Касс указывает, что глава Соединенных Штатов "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто говорит чепуху".

Избиратели настолько сильно обеспокоены возрастом и умственными способностями лидера нации, что выступают против его участия в президентских выборах в 2024 году, заключает журналист.