МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В Турции после землетрясения найдено тело еще одного гражданина Грузии, пятого по счету, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на МИД страны. Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

"Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию подтверждает министерство иностранных дел", — сообщает телекомпания.

По данным ТВ, гражданин погиб в результате стихийного бедствия в городе Газиантеп.

Ранее МИД Грузии сообщал о четырех гражданах страны, ставших жертвами стихии в Турции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.