Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 29,5 тысячи человек
AFAD: число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 29 605 человек
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АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество жертв землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции, увеличилось до 29 605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По состоянию на 15.55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек", — сообщило ведомство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
https://1prime.ru/society/20230212/839782221.html
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