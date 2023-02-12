АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество жертв землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции, увеличилось до 29 605, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В Турции определили число зданий, подлежащих сносу после землетрясений

"По состоянию на 15.55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек", — сообщило ведомство.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.