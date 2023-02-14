МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Роскачество планирует изучить подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", заявили РИА Новости в организации. В Москве в 2022 году родились Бриллиант, Троян и Тиффани

Акция "Подарок новорожденному" предусматривает вручение родителям набора с вещами, необходимыми младенцу в первые месяцы жизни.

"Роскачество готово реализовать инициативу по мониторингу качества и безопасности подарков новорожденному. Важно, чтобы вещи, окружающие ребенка с первых дней жизни, были безопасны, удобны, функциональны. Потенциалом для наполнения подарка обладают российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров, в том числе ранее отмеченные российским знаком качества", — заявила замруководителя организации Елена Саратцева, выступившей с данной инициативой.

По данным Роскачества, в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. Так, например, среди детской обуви из искусственной кожи, которая ранее была исследована организацией, 30% продукции оказалось с нарушением по индексу токсичности.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая поддержала идею проверки качества подарков. По ее словам, в рамках проведения парламентского контроля выяснилось, что до недавнего времени в ряде регионов в подарочной коробке были импортные товары. При этом, отметила депутат, акция также должна знакомить потребителей с отечественными марками.