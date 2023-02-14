МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Тенденция к сокращению количества пенсионеров в России будет долгосрочной, заявил РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Соцфонд назвал число пенсионеров в России

"В принципе да, особенно касающаяся второй части. Условно говоря, пик численности работающих пенсионеров был в 2018 году, дальше принимается решение о повышении пенсионного возраста. Это автоматически приводит к тому, что будет сокращаться численность граждан, работающих в период после выхода на пенсию", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли долгосрочной тенденция к снижению общего числа пенсионеров и числа работающих пенсионеров.

По мнению Сафонова, при сохранении текущих тенденций приблизительно к 2025 году в России останется около 5,6 миллиона работающих пенсионеров. Эксперт также отметил, что несмотря на сокращение возрастной дискриминации, большая часть рабочих мест не приспособлена для людей старшего возраста. Работы с высокими физическими нагрузками неприемлема для этих людей.

Он также отметил, что пенсионерам невыгодно присутствовать на формальном рынке труда, поскольку инфляция обесценивает пенсии людей, продолжающих работать.

"Естественным решением в данном случае является оставление формального рынка труда, переход в неформальную занятость и тем самым попытка проиндексировать свою пенсию до текущего уровня", — пояснил он. Потолок цен на российскую нефть не повлияет на пенсии, считает эксперт

Сокращение общего числа пенсионеров связано с тем, что меньшее число выходит на пенсию из-за постепенного повышения пенсионного возраста. "В 2023 году у нас не выйдет никто (на пенсию — ред.)…. Нет возрастной когорты, которая достигнет этого возраста… С учетом того, что люди не перестанут умирать, это сократить численность пенсионеров и в текущем году", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что общее число пенсионеров, а также число работающих пенсионеров в России сократилось с 2021 года, число неработающих пенсионеров стабильно. По данным Социального (ранее Пенсионного) фонда России общее число пенсионеров сократилось с 42,2 миллиона человек (октябрь 2021 года) до 41,8 миллиона человек (1 января 2023 года). Число работающих пенсионеров снизилось с 8,4 миллиона человек до 7,9 миллиона человек.