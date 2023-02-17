МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Строительство АЭС "Аккую" в Турции

Siemens соблюдает обязательства по поставкам оборудования для АЭС в Турции

"По последним данным, число погибших выросло до 38 044", — сообщило управление.