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2023

https://1prime.ru/society/20230217/839833584.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч

Общество

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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "По последним данным, число погибших выросло... ПРАЙМ, 17.02.2023

новости, общество , турция, землетрясения, погибшие

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60