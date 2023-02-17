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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "По последним данным, число погибших выросло... ПРАЙМ, 17.02.2023
новости, общество , турция, землетрясения, погибшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По последним данным, число погибших выросло до 38 044", — сообщило управление.