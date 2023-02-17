МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал в Twitter министра обороны США, президента страны, главу СНБ, госсекретаря и замгоссекретаря военными преступниками, передает РИА Новости. В США признали, что весь мир готов сотрудничать с Россией

Янг, в частности, заявил: "Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе с Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд".