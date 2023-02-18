МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обошел бы на выборах действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствует исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris, который цитирует издание Hill. Бывшего вице-президента вызвали для показаний по делу Трампа

По этим данным, 46% избирателей предпочтут Трампа, если бы выборы проходили сегодня, в пользу Байдена высказался бы 41%, 13% не уверены в своем выборе или не знают, за кого будут голосовать. Если Трамп сойдется в предвыборной гонке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, то обойдет ее с 49% против 39%, сообщает издание. Победит Трамп, согласно опросу, и в борьбе за республиканскую номинацию, если выбирать будут между ним и губернатором Флориды Роном Десантисом — экс-президент набрал бы 37%, его гипотетический оппонент лишь 19%, за бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли проголосовали бы на праймериз только 7%.

Исследование было проведено 15-16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей, сообщает издание. Данных о методах получения ответов, а также о предполагаемой погрешности не приводится.

Трамп ранее заявил о намерении избираться вновь в 2024 году, соответствующее объявление сделала и Хейли. Десантис пока не обозначал президентских амбиций. Байден говорил о намерении участвовать в гонке, но не делал официального объявления на этот счет.