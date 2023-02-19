Врач обвинил Белый дом в сокрытии правды о состоянии здоровья Байдена
Экс-врач Белого дома Джексон: от мира скрывают правду о состоянии здоровья Байдена
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Администрация США скрывает правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена, и это вызывает тревогу, заявил в интервью каналу Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
Комментируя результаты обследования Байдена, которое тот прошел несколько дней назад, Джексон потребовал прекратить утаивать информацию о состоянии здоровья президента.
"Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его (Байдена — прим. ред.) неспособности выполнять свою работу", — заявил Джексон т добавил, что это "это вызывает тревогу".
"Я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест, и чтобы были обнародованы результаты, но все они были проигнорированы. Все видят, что что-то не так — утаиванию информации необходимо положить конец", — заключил конгрессмен.
https://1prime.ru/society/20230219/839853721.html
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