МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Зрители американского телеканала Fox News саркастически отреагировали на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости. Врач обвинил Белый дом в сокрытии правды о состоянии здоровья Байдена

В ходе одного из брифингов Жан-Пьер, отвечая на вопрос об умении Байдена общаться с окружающими, назвала американского лидера "лучшим коммуникатором" Белого дома.

Пользователь Tom отметил: "Большой парень" — такой отличный коммуникатор. Однажды он сказал, что Америка — это страна, которую можно охарактеризировать одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME. Я думаю, его сурдопереводчик уволился".

Комментатор Zie Bautista написал обвинил Белый дом в тотальной лжи: "Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать".

А Reid Wright сделал неутешительный для пресс-секретаря вывод: "Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез".

"Если бы Джо заговорил об инопланетянах, он, вероятно, заявил бы, что провел с инопланетянами больше времени, чем кто-либо другой, и что он был инопланетянином в течение нескольких лет", — предположил Philip McArthur.

Пользователь Jesse Orona добавил сарказма: "Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, который пытается объясниться с помощью телесуфлера".