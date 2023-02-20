АНКАРА, 20 фев — ПРАЙМ. Количество жертв землетрясений на юго-востоке Турции увеличилось до 41 156 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Турецкий завод ММК возобновляет производство после землетрясения

"Число погибших (в Турции — ред.) составляет 41 156", — сказано в сообщении ведомства.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.