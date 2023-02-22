МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инвестиционная программа сервиса кикшеринга Whoosh на 2023 год, в рамках которой было закуплено 45 тысяч электросамокатов, составит более 3 миллиардов рублей, заявил финансовый директор компании Александр Синявский в ходе прямого эфира в Telegram-канале "Мои инвестиции". Число пользователей самокатов Whoosh в России и СНГ выросло в 2,1 раза

В середине декабря Whoosh разместил акции в рамках IPO по 185 рублей за бумагу на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Доля акций компании в свободном обращении составляет 10% от увеличенного капитала.

Позже в декабре компания сообщила, что использовала средства, привлеченные в ходе IPO, для увеличения к следующему сезону парка самокатов в России и странах СНГ на 55%, до 127 тысяч штук. Тогда отмечалось, что компания уже заказала и частично оплатила 45 тысяч электросамокатов.

"Наша инвестпрограмма довольно обширна на 2023 год, 45 тысяч самокатов мы уже заявили и оплатили и запускаем в города. В деньгах это более 3 миллиардов рублей", — сказал Синявский.

"Соответственно, все деньги от IPO пошли на эту программу, плюс вдобавок эту дельту мы покрываем заемными средствами. Но с учетом того, что у нас было вливание в капитал на IPO, и чистый долг к EBITDA у нас был на конец сентября, напомню, меньше 1, то в принципе мы находимся на комфортном уровне в смысле долговой нагрузки компании", — добавил он.

В свою очередь глава Whoosh Дмитрий Чуйко сказал, что компания пока не афиширует весь список городов, в которых начнет работать в 2023 году, но в целом планирует добавить в свою сеть около 10 локаций. "То есть если прошлый год мы закончили на цифре 40, то в этом году на старте будет около 50 локаций в России и странах СНГ", — отметил Чуйко.

По его словам, компания рассматривает в качестве потенциальных рынков и новые страны. "Мы активно рассматриваем эти рынки – в частности, и Армению, и Грузию, и Узбекистан. Но честно говоря, наиболее привлекательным нам Узбекистан кажется в текущей перспективе. Пока краткосрочных планов по запуску в этих локациях нет, но мы активно смотрим, что происходит на этих рынках, и выбираем, наверно, правильный момент для того, чтобы на эти рынки выйти", — заключил глава компании.