МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны. Блинкен заподозрил Россию в передаче Ирану истребителей

"Нет, ему (Владимиру Зеленскому) сейчас не нужны F-16… По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю", — сказал Байден в ходе беседы, которая состоялась в ходе визита в Польшу.

США, по словам Байдена, дают Украине то, в чем та действительно нуждается.

"Ему (Зеленскому) нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще HIMARS (реактивная система залпового огня). Есть вещи, в которых он нуждается сейчас и которые мы ему отправляем, чтобы он смог добиться успеха этой весной и этим летом с переходом в осень", — сказал президент.

Байден повторил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно для победы над Россией".

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.