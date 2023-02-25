МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Власти Китая высказались о главной проблеме американской экономики

В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

"Я думаю, вы ответили на свой вопрос. Путин аплодирует ему (плану). Какой от него может быть прок?" — сказал Байден в интервью телеканалу ABC. Российский лидер по поводу китайской инициативы из 12 пунктов пока не высказывался.

"Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России", — добавил Байден.

Президент США назвал "нерациональной" саму идею, что Китай будет за Украину вести переговоры об окончании "совершенно несправедливой войны".