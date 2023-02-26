МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Освещая конфликт на Украине, западные СМИ ничем не обосновывают свои выводы и вводят людей в заблуждение, написал в Twitter обозреватель Fox News Кайл Бекер. СМИ: попытки Запада "сломать" Россию привели к неожиданному результату

"Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец", — призвал Бекер журналистов, добавив, что США "не отправляют своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств".

По его словам, отсутствие документальных подтверждений "попахивает жульничеством, а американский народ сыт этим по горло".

Напомнив, что война во Вьетнаме, которая, невзирая на отсутствие нынешних технологий быстрой передачи информации, освещалась в СМИ максимально подробно, Бекер осудил американские средства массовой информации за "непропорциональное освещение" конфликта на Украине и отсутствие фотоматериалов.

Задача всех СМИ — "проверять и документировать", ведь впоследствии это поможет оценить, что произошло на самом деле, чтобы "предотвратить ошибки в будущем", резюмировал обозреватель.