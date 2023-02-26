МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН на этой неделе — за несколько часов до голосования принудили почти 30 государств, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Названа дата проведения заседания СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"

Генассамблея ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.

"Методы достижения результата опять "ковбойские", коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников "за глаза", просили не обижаться и войти в положение", — указал Полянский.

По его словам, "дошло до того, что для "ушатывания" самых непокорных, с подачи давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание было вдруг прервано и продолжено через два часа". "За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", — добавил Полянский.