Илон Маск шокировал пользователей Twitter заявлением об Украине
Илон Маск: нет сомнений, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Не никаких сомнений, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, написал в Twitter Илон Маск. Об этом сообщает РИА Новости.
Таим образом известный предприниматель прокомментировал публикацию одного из пользователей Twitter, процитировавшего фрагмент статьи профессора Джона Миршаймера, который утверждал, что незаконное свержение на Украине пророссийского президента стало для Путина "последней каплей".
В ответ на эту публикацию Маск написал: "Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был".
https://1prime.ru/society/20230226/839909417.html
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