МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. США в любом случае рискуют остаться в проигрыше, если конфликт на Украине продолжится, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Американский журналист объяснил, почему нельзя доверять западным СМИ

"Последствия ситуации вокруг Украины для Америки будут очень печальными. На наших газах мировой порядок начинает меняться, и к тому времени, когда все закончится, Вашингтон перестанет играть главенствующую роль в мире. Для всех это уже очевидно", — сказал обозреватель.

Карлсон также подверг критике страны Запада за их обещания в любом случае оказывать поддержку Киеву, и за лживые рассказы об Украине как о "демократическом режиме".

"Ведь самое интересное — это то, как ничтожно мало американцев, судя по всему, до конца понимают происходящее и реальные последствия сложившейся ситуации. Хотя, откуда им это знать? Никто в американской политике или СМИ не говорит им правду. Американцев кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — резюмировал телеведущий.