МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. США в любом случае рискуют остаться в проигрыше, если конфликт на Украине продолжится, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
"Последствия ситуации вокруг Украины для Америки будут очень печальными. На наших газах мировой порядок начинает меняться, и к тому времени, когда все закончится, Вашингтон перестанет играть главенствующую роль в мире. Для всех это уже очевидно", — сказал обозреватель.
Карлсон также подверг критике страны Запада за их обещания в любом случае оказывать поддержку Киеву, и за лживые рассказы об Украине как о "демократическом режиме".
"Ведь самое интересное — это то, как ничтожно мало американцев, судя по всему, до конца понимают происходящее и реальные последствия сложившейся ситуации. Хотя, откуда им это знать? Никто в американской политике или СМИ не говорит им правду. Американцев кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — резюмировал телеведущий.
https://1prime.ru/society/20230226/839911082.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.