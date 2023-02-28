МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Состояние президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, написал в Twitter бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Об этом сообщает РИА Новости. Байден оценил мирный план Китая

Как считает Джексон, тот факт, что Байдене является главнокомандующим, — ужасно для США.

"Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", — отметил врач.

При этом Джексон утверждает, что из-за "снижения когнитивных функций" Байдена могут "погибнуть люди".